İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 210 parça esere el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:43 Kaynak: AA
'in Gaziemir
ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 210 parça esere el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziemir'de iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz
konusu adreslere yapılan operasyonda ağırlıklı M.Ö. 500 ile M.S. 500 arasında Helenistik
ve Roma
dönemlerine ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikkeler ve yüzüklerden oluşan 210 tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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