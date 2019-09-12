İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi eser operasyonunda heykel, tabanca ve kama ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan H.Y'nin, çiftliğinde tarihi eser bulundurduğu ve ticaretini yapmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu çiftlik ve şüphelinin evindeki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel başı, baş ve ayak kısmı olmayan çocuk heykeli, dedektör, 3 av tüfeği, etnografik eser olduğu değerlendirilen 4 tabanca ve eski eser olduğu tahmin edilen kama bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.