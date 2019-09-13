Son Dakika Haberleri: İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

15 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 326 eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 326 eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçaklığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, Çiğli'de yaşayan E.H'nin evde tarihi eser sakladığı tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler 300 Roma, Bizans ve İslami döneme ait sikke, 9 bronz mühür, 4 yüzük, 3 bileklik, 4 kolye ucu, 4 altın takı parçası, 1 metal heykelcik, 1 metal obje olmak üzere 326 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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