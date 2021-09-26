İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İki ev ve bir arabada yapılan aramalarda, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ile küpe, kolye ve figürlü bakır parçalardan oluşan 11 esere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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