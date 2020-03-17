İzmir'de tarihi eser kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de tarihi eser kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de tarihi eser kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında iki şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 sikke, bir bardak ve bir anahtar ele geçirildi. Aramada, kurusıkıdan bozma bir tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 10 mermi de bulundu.

Gözaltına alınan G.Ş. ile F.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyonda ele geçenleri inceleyen Konak Müzeler Müdürlüğü yetkililerinin, parçaların, satışı ve bulundurulması yasak eserler niteliğinde olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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