Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü , Cumhuriyet Başsavcılığın koordine ve talimatı doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser ticareti yapılacağına yönelik bilgiler elde ederek operasyon düğmesine bastı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kasımpaşa Mahallesinde bir adreste yaptığı aramada Eski Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de tarihi eser niteliğinde 61 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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