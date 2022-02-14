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İzmir'de tarihi eser niteliğindeki sütün başlığı ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de tarihi eser niteliğindeki sütün başlığı ele geçirildi

14.02.2022 16:56
İzmir'de tarihi eser niteliğindeki sütün başlığı ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon kapsamında bir bahçede yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon kapsamında bir bahçede yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Günlüce Mahallesi'nde M.B'ye ait bahçede arama yaptı.

Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sütun başlığı, Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de tarihi eser niteliğindeki sütün başlığı ele geçirildi - Son Dakika


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