İzmir'de tarihi eser operasyonu: 506 parça ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de tarihi eser operasyonu: 506 parça ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 506 parça ele geçirildi

6 saat önce

İZMİR'in Konak, Menderes, Urla ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 506 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 506 parça ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Konak, Menderes, Urla ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen tarihi eser operasyonunda piyasa değeri 15 milyon TL olan 506 adet tarihi eser ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarafından uluslararası tarihi eser kaçakçılığını önlemek kapsamında, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 9 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL değerinde 506 parça tarihi eser ele geçirildi. 40 altın sikkenin yanı sıra en dikkat çekici parçalar ise 400 yıllık olduğu tahmin edilen asma kilit ile Mısırlılar döneminde yeniden doğuş ve bereketi simgeleyen M.Ö. 1000-2000 yıllarına ait bir Scarabaeus adındaki böcek figürü oldu. Lidya döneminde basılan ilk elektronlar da ekiplerin aramaları sonucunda ele geçirildi.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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