Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

41 dakika önce

İzmir'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 30 sikke, bir yüzük ve bir heykel ele geçirildi.

İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
İzmir'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 30 sikke, bir yüzük ve bir heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'dan gelen 42 BC 885 plakalı otobüs, kent girişinde durduruldu.

B.A'nın üst aramasında çeşitli dönemlere ait 30 sikke, bir yüzük ve bir heykel bulundu.

Tarihi eserler incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan B.A. hakkında işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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