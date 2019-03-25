Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 120 parça eser ele geçirildi.

İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 120 parça eser ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçaklığı Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların, Zafer ve Atatürk Mahallesi'ndeki adreslerine yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 115 adet altın, gümüş ve bronz sikke, 2 adet yüzük taşı, 1 adet yüzük, 1 adet kadın tasvirli obje, 1 adet İsa figürlü kulplu haç olmak üzere toplam 120 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler C.D. ve M.Ö. hakkında işlem yapıldığı ve ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Roma, İzmir, Güncel
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