İzmir'de Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
İzmir'in Selçuk ilçesinde Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 120 parça eser ele geçirildi.
İzmir
'in Selçuk
ilçesinde Roma
, Bizans ve Helenistik
dönemlerine ait 120 parça eser ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçaklığı Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin, elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların, Zafer ve Atatürk
Mahallesi'ndeki adreslerine yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 115 adet altın, gümüş ve bronz sikke, 2 adet yüzük taşı, 1 adet yüzük, 1 adet kadın tasvirli obje, 1 adet İsa figürlü kulplu haç olmak üzere toplam 120 tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler C.D. ve M.Ö. hakkında işlem yapıldığı ve ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:36 Kaynak: AA
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