İzmir'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de tarihi eser operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de tarihi eser operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu 85. Yıl Mahallesi'nde elinde tarihi eserler bulunan kişinin, bunları satmaya çalıştığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda; 1 testi, 2 heykel başı, 2 kandil ve 3 ikon tablet ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu iddia edilen T.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kemalpaşa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:40 Kaynak: DHA
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