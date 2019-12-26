İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika

İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eseri satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheliyi jandarma yakaladı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 tarihi eseri satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı kişilerin tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda T.K. ve Y.S. Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 kandil ve 1 bronz sikke objeyi satmak isterken yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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