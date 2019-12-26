İzmir'de tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

İzmir'de tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen ve tarihi eserleri satmak isteyen iki kişi suçüstü yakalandı.

İzmir'de tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen ve tarihi eserleri satmak isteyen iki kişi suçüstü yakalandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM müdürlüğü ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik harekete geçti. Ekipler, tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yaptığı T.K ile Y.S isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet kandil ile 1 adet bronz ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Jandarma, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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