İzmir'de tarihi maraton

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kent tarihinin ilk uluslararası tam maratonu yarın koşulacak. Uluslararası İzmir Maratonu, koronavirüs pandemisi önlemleriyle pandemi koşullarında yapılacak. 10 ve 42 kilometre olmak üzere iki koşunun yapılacağı Uluslararası İzmir Maratonu'nda 42 kilometrelik koşu saat 07.30'da Lozan Meydanı'ndan start alacak. Maratonda Lozan Meydanı- Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergah izlenecek. 10 kilometrelik koşunun startı ise saat 08.00'de aynı noktadan verilecek. Koşu, Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergahında yapılacak.

42 kilometrelik tam maratona katılım pandemi şartları nedeniyle 300 kişi, 10 kilometrelik maratona katılımcı sayısı ise 700'le sınırlandırıldı. Tüm katılımcılar koronavirüs önlemleri çerçevesinde koşuya 3 gün kala kendini izolasyona aldı. Etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilecek. İmza için tek kullanımlık kalemler kullanılacak. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Isınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecek. Start dörder kişilik gruplar halinde, 5'er saniye arayla verilecek. Her grubun arası 5 metre olacak. Maskeler atık alanlarında toplanacak. Organizasyonda sular da temassız olarak dağıtılacak. Tüm parkura ambulanslar yerleştirilecek. Daha önce 9 Eylül Yarı Maratonu'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de maratonun koşucuları arasında olacak.

SANAL YARIŞ DA VAR

İzmir Maratonu ilk kez sanal ortama da taşınacak. Sanal maratona katılmak isteyenler sosyal medyada #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kaydolarak profil oluşturacak. Bu profil, istenilen GPS cihazı, akıllı saat veya telefon uygulamasıyla eşleştirilerek sanal koşu seçilecek. Koşulan her kilometre için puan toplanıp bunun karşılığında ödüller kazanılacak. 42 kilometrelik tam maratonun uluslararası ödülleri erkekler ve kadınlarda 10'ar bin Dolar olarak belirlendi.