İzmir'de tarihi müstakil taş ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde, restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanan iki katlı tarihi müstakil taş evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Turabey Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi müstakil taş evde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 110 ekipleri sevk edildi. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanan tarihi taş evdeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Evin çıkmaz sokakta bulunması ve rüzgarın şiddetini artırmasına rağmen, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(Levent Aydın-İHA)