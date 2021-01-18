İzmir'de tarihi yapı "Roman Kültür Merkezi"ne dönüşüyor - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde yıkılmaktan kurtarılan 116 yaşındaki tarihi binanın Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürüleceği bildirildi.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Abdül Batur, restorasyon çalışmalarını gelecek ayın ortasında bitmesi planlanan Tepecik bölgesindeki binada incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Batur, yaptığı açıklamada, Konak'ın çok kültürlü yapısındaki en renkli dokulardan birini Romanların oluşturduğunu ifade etti.

Abdül Batur, söz konusu yapıyı bu anlamda Roman Kültür Merkezi'ne dönüştüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Roman vatandaşlarımızın karşı karşıya oldukları sorunları biliyor ve çözüm için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın gelişimine, eğitimlerine destek olmak bizim için çok ama çok önemli. Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürdüğümüz tarihi yapımızda bu anlamda çok güzel çalışmalar yapacağız. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz için çeşitli kurslar düzenleyeceğiz. Biz her zaman Roman hemşehrilerimizin yanındayız. Bu merkezimizin de Roman vatandaşlarımıza, bölgemize büyük faydası olacağına inanıyorum."