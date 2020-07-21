İzmir'de tarım arazisinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde, buğday hasadı yapılmış arazide çıkan ve yakındaki market depolarının bahçesine de sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Pancar Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, arazinin yanındaki bir zincir marketin depolarının bulunduğu alana ulaştı.

Torbalı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altında alındı.

Yangında market depolarını bulunduğu alandaki ahşap paletler kullanılamaz hale geldi.