Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Hatice Çevik'in kullandığı 09 EL 157 plakalı kamyonet, Pirinççi Mahallesi'nin Kızılkule mevkisinde devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yılmaz Çevik (1), İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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