Son Dakika Haberleri: İzmir’de tarım OSB’lere talep, toplam alanı aştı

İzmir’de tarım OSB’lere talep, toplam alanı aştı

42 dakika önce

İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'lerine gelen başvuru, söz konusu bölgelerin toplam alan büyüklüklerini aştı.

İzmir’de tarım OSB’lere talep, toplam alanı aştı, System.String[]
İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'lerine gelen başvuru, söz konusu bölgelerin toplam alan büyüklüklerini aştı. (Ahmet Usman)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:02 

Dikili, OSB, İzmir, Ekonomi
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