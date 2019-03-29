İzmir’de tarım OSB’lere talep, toplam alanı aştı
42 dakika önce
İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan Dikili ve Menderes Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB'lerine gelen başvuru, söz konusu bölgelerin toplam alan büyüklüklerini aştı.
İzmir
'de hayata geçirilmesi planlanan Dikili
ve Menderes
Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB
'lerine gelen başvuru, söz konusu bölgelerin toplam alan büyüklüklerini aştı. (Ahmet Usman)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:02
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