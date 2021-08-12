İzmir'de tarla günü etkinliği yapıldı - Son Dakika

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen sebze çeşitleri, İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen "tarla günü" etkinliğiyle tanıtıldı.

İzmir Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Özen, Çukurköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin tarımın, üretmenin, sağlıklı gıdaya ulaşmanın ve beslenmenin önemini gösterdiğini belirtti.

Çocuklara sağlıklı bir dünya bırakmak için, tarımı ayakta tutmanın ve ileriye götürmenin önemine vurgu yapan Özen, "Bu da tüm sektör paydaşlarımızla el ele vererek mümkündür. Son 1,5 yıllık süreçte insanlık olarak artık beslenmenin paradan daha kıymetli olduğunu anladık. Üretimin, üreticinin, üretmenin, gıdanın, sağlıklı gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. İşte bu yüzden tarımı ayakta tutmanız gerekiyor." diye konuştu.

Etkinliğe, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, sivil toplum kuruluşları ile üreticiler katıldı.