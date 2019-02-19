Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tartışma Cinayetle Bitti

İzmir'de Tartışma Cinayetle Bitti

26 dakika önce

İzmir'de meydana gelen olayda, Sergen Hayran (22), tartıştığı komşusu Şükrü Aksel (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'de Tartışma Cinayetle Bitti, System.String[]
İzmir'de meydana gelen olayda, Sergen Hayran (22), tartıştığı komşusu Şükrü Aksel (43) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 364 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sergen Hayran ile komşusu 43 yaşındaki Şükrü Aksel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Aksel, Hayran'a bıçakla saldırdı. Talihsiz genç kanlar içerisinde yere yığılırken, Aksel hızla olay yerinden kaçtı. Olayı görenler yakınları, Hayran'ı otomobil ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Hayran, yaklaşık üç saat süren müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısı Şükrü Aksel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Aksel yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:48 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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