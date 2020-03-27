Son Dakika › Güncel › İzmir'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
İzmir'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
6 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Çiçek Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi Erkan T'yi tabanca ile vurarak öldüren Hakan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde ailesi ve ağabeyiyle sürekli kavga ettiklerini, olay günü de tartıştıklarını ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:18 Kaynak: AA
Son Dakika Aydın'da vahşet...Eski eşi ve oğlunu katletti Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı