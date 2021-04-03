İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavukçu mevkisindeki çiftlik evinde A.İ. (63) ile oğlu M.İ (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu. Ağır yaralanan M.İ, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanan zanlı, jandarmaya teslim edildi.

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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