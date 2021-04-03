İzmir'de tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kavukçu mevkisindeki çiftlik evinde A.İ. (63) ile oğlu M.İ (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu.
Ağır yaralanan M.İ, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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