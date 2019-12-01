Son Dakika Haberleri: İzmir'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
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İzmir'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşanma kararı alan Ceylan O. ile eşi Yunus O, Zafer Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Yunus O, eşini bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Yunus O, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Zafer Mahallesi, Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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