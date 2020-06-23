İzmir'de tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişiyi jandarma ikna etti - Son Dakika

İzmir'de tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişiyi jandarma ikna etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişi, jandarmanın iknası sonucunda teslim oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişi, jandarmanın iknası sonucunda teslim oldu. Bağyurdu Mahallesi'nde oturan S.Y. (29) ile eşi C.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y, jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarmanın geldiğini gören S.Y, eşini bıçakla rehin aldı. Jandarmanın yaklaşık 2 saat süren ikna çaba sonucu S.Y, eşini serbest bırakıp teslim oldu. Olayda yara almayan C.Y, sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen S.Y, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi