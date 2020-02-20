İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı

7 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı asfalt üretim tesisinde tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü, gözaltına alındı.

İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı asfalt üretim tesisinde tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde sorumlu şoför olarak çalışan S.B. ile aynı iş yerinde şoför olarak çalışan bir kişi arasında, araçların temizliği konusunda tartışma çıktı.

Tartışma sonrası S.B, iş yerindeki kamyonlardan birine binip kamyonu, tartıştığı şoförün de aralarında bulunduğu kişilerin üzerine sürdü. Çalışanlar, ezilmemek için kaçıştı. S.B, kamyonu, kaçan kişilerin üzerine yeniden yönlendirdi.

Diğer çalışanların da tepki gösterdiği S.B, kamyonla uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler kamyonu, iş yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna buldu. S.B, gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde S.B'nin, kamyonu tartıştığı şoför ve işçilerin üzerine sürmesi ve diğer çalışanların kaçma anı yer alıyor.

Karakuyu, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Böyle abla düşman başına! Karısını öldüren adama, baldızı avukat tuttu
Çobanlıktan fabrikatörlüğe uzanan ibretlik bir hayat hikayesi Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]