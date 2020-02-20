İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı asfalt üretim tesisinde tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde sorumlu şoför olarak çalışan S.B. ile aynı iş yerinde şoför olarak çalışan bir kişi arasında, araçların temizliği konusunda tartışma çıktı.

Tartışma sonrası S.B, iş yerindeki kamyonlardan birine binip kamyonu, tartıştığı şoförün de aralarında bulunduğu kişilerin üzerine sürdü. Çalışanlar, ezilmemek için kaçıştı. S.B, kamyonu, kaçan kişilerin üzerine yeniden yönlendirdi.

Diğer çalışanların da tepki gösterdiği S.B, kamyonla uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler kamyonu, iş yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna buldu. S.B, gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde S.B'nin, kamyonu tartıştığı şoför ve işçilerin üzerine sürmesi ve diğer çalışanların kaçma anı yer alıyor.