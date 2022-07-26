İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

26.07.2022 19:39
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İnönü Mahallesi'ndeki evinde Suriye uyruklu Abdülkerim Salih'i öldüren Suriye uyruklu H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca ilçesinde dün, Suriye uyruklu H.A, İnönü Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldürmüştü.

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Kaynak: AA

Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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