İzmir'de taşkına karşı 2 kilometrelik kumdan set - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yoğun sağanak yağış sebebiyle denizin taşması sonucu Mavişehir bölgesinin büyük bir kısmı sular altında kalmıştı. Yapılan çalışmalarla beraber bölgede bulunan sular bu sabah saatlerinde tamamen çekilirken, sahil bandına taşkını önlemek amacıyla kurulan 2 kilometrelik kumdan set havadan görüntülendi.

İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağışlar, dün Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde denizi taşırmış ve bu taşmayla beraber çok sayıda site bahçesi, dükkanlar ve yol kenarında bulunan araçlar sular altında kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, oluşan tahribatın giderilmesi için yoğun bir şekilde tahliye çalışmaları yürüttü. Bölgede sular altında kalan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

YENİ BİR TAŞKIN YAŞANMAMASI İÇİN 2 KİLOMETRELİK KUMDAN SET

Yaşanan felaketin ardından akşam saatlerinde ise sahada çalışmalar hız kesmeden devam etti. Bölgede bulunan sular, bu sabah saatlerinden itibaren tamamen çekildi. Sahil bandına ise olası yeni bir taşkına karşı kepçe yardımıyla ile 2 kilometrelik kumdan set çekildi. 4 ekip ve 40 personel tarafından oluşturulan kumdan set havadan görüntülendi.

(Mustafa İç - Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)