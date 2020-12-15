İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2) - Son Dakika

İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2)

15.12.2020 14:28
İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2), System.String[]

SETİ, KARŞIYAKALILAR YETERSİZ BULDUİzmir'de yoğun sağanakların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline geçici önlem alarak yaklaşık 250-300 metre civarı topraktan set çekti.

SETİ, KARŞIYAKALILAR YETERSİZ BULDU

İzmir'de yoğun sağanakların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline geçici önlem alarak yaklaşık 250-300 metre civarı topraktan set çekti. Bu setin geçici olduğunu ve yetersiz olduğunu ifade eden vatandaşlar, bölgenin olası sağanaktan etkilenmemesi için kalıcı çözümlerin olması gerektiğini ifade etti. Mümin Kırşı, "Buraya derin kazık çakılacak, beton atılacak, set atılacak ancak o şekilde çözüm olabilir. Onun haricinde yapılan önlemler geçicidir. Burada kotun yükselmesi gerekiyor. Kumla toprakla bu iş olmaz. Göstermelik olur. Daha önce de bu yapıldı. Geçici çözüm olabilir ama kalıcı değil" dedi.

'İNŞAATLAR YAPILIRKEN GEREKLİ ÖLÇÜMLER YAPILSA, BUNLARI KONUŞMAYACAKTIK'Bölgedeki binaların yapım aşamasındayken gerekli ölçümlerin yapılmadığını ifade eden Yaka Küçük ise, "Bu inşaatlar yapılırken gerekli ölçümler yapılsaydı, bu konuşmalarımızın hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Bu binaların projesi yapılırken kim onay verdi. Bu binaların mimarları, mühendisleri, mal sahibi var. Belediye var. Bu projeden onay aldıktan sonra bu binalar yapıldı. Her yağmur yağdığı zaman pompayla binaların içinden dereye gizli su veriliyor. Eğer burası binalara verildiği zaman 1.5 metre dolgu yapılmış olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı. Bu çekilen set geçici bir çözüm yolu olabilir. Bu bölgeye çok kuvvetli bir sağanak yağsa buradaki su ne olacak?" dedi.Kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Halis Demir de, "Çok kısa sürede geçici önlem aldılar. Bu güzel bir şey ama kalıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde lodos, sağanak yağmur varsa, bu durumlar tekrar tekrar yaşanır" dedi.

Gökçe ADAR/İZMİR,


İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2)
İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2)
İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de taşkınlara karşı sahile kumdan set (2) - Son Dakika


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