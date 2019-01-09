Son Dakika Haberleri: İzmir'de Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı

İzmir'de Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı

54 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir tatil köyüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 400 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, aralarında Çukurca ilçe Jandarma Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yapan şahsın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir tatil köyüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 400 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, aralarında Çukurca ilçe Jandarma Komutanı olarak Binbaşı rütbesiyle görev yapan şahsın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu madde kaçaklığı soruşturması kapsamında İzmir emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aliağa'da bulunan bir tatil köyüne operasyon düzenledi.

Operasyonda 400 kilogram skunk adı verilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken Adem Ç., Tuncay K., Mehmet Ç., Fatih Ç., Süleyman Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye asıllı Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve İlham B. gözaltına alındı. Şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, ev ve iş yerlerinde aramaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

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