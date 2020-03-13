İzmir'de tatlıcı dükkanında mide bulandıran manzara - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tatlıcı dükkanında mide bulandıran manzara - Son Dakika

İzmir'de tatlıcı dükkanında mide bulandıran manzara

6 saat önce

Türkiye genelinde virüs ve bakterilere karşı başlatılan savaşta çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bir yandan da gıda denetimlerine devam etti.

İzmir'de tatlıcı dükkanında mide bulandıran manzara, System.String[]

Türkiye genelinde virüs ve bakterilere karşı başlatılan savaşta çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, bir yandan da gıda denetimlerine devam etti.


Halk sağlığını tehlikeye atan unsurlara karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ova bölgesine çıkarma yaptı. Bakkal, market, gıda depoları ve tatlı imalatçılarını denetleyen ekipler, bakteri üretmeye elverişli açıkta muhafaza edilen, tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlere müdahale etti.


İlk olarak bölgedeki bakkal ve marketleri denetleyerek açık, bozuk ve menşei belli olmayan ürünleri tespit eden zabıta ekipleri, daha sonra marketlerin ürün tedarik ettiği gıda depolarını tespit etti. Depoları tek tek gezen ekipler, açıkta muhafaza edilen ürünler başta olmak üzere etiketsiz, ambalajsız, faturasız ürünlere müdahale etti. Sağlıksız ürünleri zapta geçirerek imha etmek üzere el koyan ekipler, işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı.


Zabıtayı görünce kaçtı


Depoların ardından denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, Ova Pazar yeri yanında yer alan tatlıcıyı inceledi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan tatlıcı, ekipleri görür görmez kaçtı. Kaçan tatlıcının dükkanına kontrol için giren ekipler yerlerde ve kirli kaplarda imalat yapan işletme hakkında işlem başlattı. - İZMİR

Buca Belediyesi, Türkiye, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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