Tavanına "yorgun mermi" isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı - Son Dakika
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Tavanına "yorgun mermi" isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı

05.06.2022 22:12

İzmir'in Konak ilçesinde, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, tavanındaki açılabilir havalandırma camına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsündeki yolcular boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Lozan Meydanı'nda, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen 680 numaralı belediye otobüsünün tavanındaki havalandırma camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu mermi isabet etti.

Olayda yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka otobüse nakledildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı
Tavanına yorgun mermi isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavanına 'yorgun mermi' isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tavanına "yorgun mermi" isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı - Son Dakika
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