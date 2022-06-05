Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Lozan Meydanı'nda, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen 680 numaralı belediye otobüsünün tavanındaki havalandırma camına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu mermi isabet etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tavanına 'yorgun mermi' isabet eden belediye otobüsü boşaltıldı - Son Dakika

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