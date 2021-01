Son dakika genel: Bakan Selçuk duyurmuştu, 81 ilde bayrak töreni yapıldı - Son Dakika

Bakan Selçuk duyurmuştu, 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Antalya'da duygulandıran İstiklal Marşı töreni

Pandemi nedeniyle az sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı törene bazı vatandaşlar da eşlik etti.

Törene el ele tutuşarak gelen yaşlı bir çift, çocukları göremeyince duygulandı

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanlığının tüm okullarda, bu sabah için bayrak töreni yapılacağını açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'daki tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Saat 10.00'da okullarda İstiklal Marşı okundu, tören ise pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nı bazı veli ve öğrenciler balkonlardan, bazı vatandaşlarsa kaldırımlarda okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Ocak Pazartesi günü Türkiye'deki tüm okullarda bugün saat 10.00'da bayrak töreni yapılacağını bildirmesinin ardından, Antalya'da da tüm okullarda tören gerçekleştirildi. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul müdürü, az sayıda öğretmen, görevli öğrenciler ile bazı vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak okul önünde İstiklal Marşı söyledi. İstiklal Marşı'nı duyan sokaktaki bazı vatandaşlar oldukları yerden, bazı öğrenci ve veliler balkonlardan katılım sağladı.

Çocukları göremeyince duygulandılar

Barbaros Ortaokulu önündeki törene 15 dakika öncesinde el ele tutuşarak gelen bir çift ise dikkat çekti. Yaşları 50 ile 55 arasında olan çift, mezun oldukları okulda İstiklal Marşını okudu, öğrencilerin olmayışını görünce ise duygulandı.

Çiftten Refik Çoban (55), "Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı, daha doğrusu herkesin sağlığı için bunlara katlanmak zorundayız. Çocuklarımız olmadığı için biz geldik. Biz bu okuldan mezunuz. Çocuklarımız da bu okuldan mezun, burası bizim için bir yuva." Diye konuştu.

Refik Çoban'ın eşi Engin Çoban ise "Bu okuldan mezun oldum. Çocuklarımız da burada okudu. Çocuklar yok çok garip geldi bana." Dedi.

Diyarbakır'da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

DİYARBAKIR - Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'daki okullarda da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'daki okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşının okunması etkinliği yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayapınar ilçesi Vehbi Koç İlkokulunda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan okulun idarecileri ve öğretmenler katıldı. Bayrak töreni öncesi kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, "Sömestr tatilindeki ilk bayrak törenimizi yapıyoruz. Bu heyecanı unutmamak üzere öğretmenlerimizle güzel bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından bayrak töreni eşliğinde istiklal Marşı okundu.

İzmir'de tebessüm ettiren İstiklal Marşı töreni

İZMİR - İzmir Ömer Seyfettin İlkokulunda gerçekleşen etkinlikte İstiklal Marşı ve saygı duruşu ardından okul öğrencisi Aras Gümüş ve kardeşinin bayrak açarak etkinliğe katılması tebessüm dolu anlar yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı söylenmesine yönelik kararı ile birlikte İzmir Ömer Seyfettin İlkokulunda da İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin katılımı ile İstiklal Marşı söylenerek Türk bayrağı göndere çekildi.

850 bin öğrenci ve 60 bin öğretmenin bulunduğu İzmir'de de tüm yurtta olduğu gibi tüm okullarda İstiklal Marşı'nın söylendiğini ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Öğrencilerimiz artık gerçekten okullarımıza gelmek istiyorlar. Gerçekten okulda, sıralarda, sınıflarda buluşmak istediklerini görüyoruz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin de bu konuyla ilgili çok istekli olduklarını, artık sınıflarına, çocuklarına kavuşmak istediklerini görüyoruz. Biz bu noktada tüm tedbirlerimizi alıyoruz. 15 Şubat'ta inşallah Bilim Kurulu'nun kararı, Bakanlığımızın talimatı ile birlikte sınıflara dönmek için hem duamız, hem ümidimiz hem de gayretimiz var. Türk milleti olarak maske, mesafe, temizlik konusundaki gayretimizle inşallah eğitim öğretimi başlatacağız İzmir'de de" dedi

İstiklal Marşını yürekten okuyan herkese teşekkür eden Yahşi, "İzmir'deki 3 bin 600 okulda da bugün itibari ile İstiklal Marşını okuduk. Hem Pazartesi, hem de Cuma günleri İstiklal Marşımızı gür bir sesle okuyacağımız günleri en kısa zamanda kavuşacağımıza ümit ediyorum" temennisinde bulundu.

İstiklal Marşı söyleneceğini duyunca okulun içerisinde bulunan lojmandan okul bahçesine gelen Ömer Seyfettin İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Aras Gümüş ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin diyaloğu ise yüzlerde tebessüme neden oldu. Minik Aras'ın tek isteği ise korona virüsün bitmesi ve okulların bir an önce açılması oldu. Ömer Seyfettin İlkokulunda öğretmen olan Aras Gümüş'ün annesi Şule Gümüş de bir an önce eski günlerin gelmesini istediğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta okul bahçelerinde İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından eşlik etti

Yılmaz: "Okullarımız öğrencisiz yetim gibi duruyor"

KAHRAMANMARAŞ - Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan okullarda bugün sembolik olarak İstiklal Marşı okundu.

Ülke genelindeki okullarda olduğu gibi Kahramanmaraş'taki okullarda da sembolik olarak istiklal marşı okuma etkinliği Onikişubat İlçesi Çukurova Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi. Vatandaşlar da İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Pandemi nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşının okul bahçelerinde okunamadığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Bugün 81 ilimizde öğretmenlerimiz, yakınlarımız ve velilerimiz ile beraber uzun süredir hasretini çektiğimiz büyük bir heyecan ve büyük biri umutla İstiklal Marşımızı okuduk. Gerçekten okullarımıza can veren öğrencilerimiz bu bahçeler hep böyle sembolik onlarca insanlarla değil de, yüzlerce binlerce öğrencilerle dolduğunda adeta yeri göğü inleterek İstiklal Marşımızın okunması bize her pazartesi sabahı ayrı bir heyecan veriyordu. Ama sembolikte olsa bu hasretimizi bugün giderdik. İnşallah İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla bütün öğrencilerimiz ile beraber söyleyecek günlerin göstermesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Her şeye özlem duymaya başladık, okullarımız öğrenciler olmadan yetim ve cansız gibi duruyor" dedi.

Samsun'un tüm okullarından İstiklal Marşı sesleri yükseldi

Müdür Esen: "Okullarımızı yüz yüze açacağımız günleri heyecanla bekliyoruz"

SAMSUN - Samsun'da bulunan yaklaşık 1400 okulun tamamında bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısı üzerinde Samsun'da müdürler, öğretmenler ve evlerde kalan vatandaşların katılımıyla İlkadım ilçesinde bulunan Arıburnu İlkokulu'nda tören düzenlendi. Okulun bahçesinde protokol üyeleri İstiklal Marşı okurken vatandaşlar ise evinin balkon ve camlarına Türk Bayrakları asarak bu coşkuyu yaşadı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "2020-2021 eğitim-öğretim yılı salgının gölgesinde belli kademelerde başlamıştı. Belli sınıflar düzeyinde yüz yüze eğitimi de başlatmıştık. Ancak salgının hızını artırması neticesinde yeninden yüz yüze eğitime ara verildi. Yaklaşık 1 aydan beri yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Böylesi bir ortamda okulu canlı tutmak tekrar açılacağımız günlere belki yürürken o heyecanımızı toplumla paylaşmak için okullarımızın yeniden ses vermesini arzu ettik. Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilde olduğumuz gibi Samsunumuzda da bugün bütün okullarımızda yaklaşık 1400 okulumuzda saat 10.00 itibarıyla İstiklal Marşımız söylendi. Okulda bulunan görevliler eşliğinde İstiklal Marşımızı gür bir ses ile heyecanla, aşkla söylemiş olduk. Çevreden de gördüğünüz gibi tüm toplumun ailelerimizin velilerimizin bu sürece katılmasını arzu ettik. Evlerinden bayraklarını açarak bu coşku eşlik etmelerini istedik. Toplumun büyük bir kesiminde de bunun büyük bir heyecanla paylaşıldığını biliyoruz. Bugünden söylüyoruz ki yeniden okullarımızı yüz yüze açacağımız günleri heyecanla bekliyoruz. Toplum olarak maske, mesafeye ve temizliğe dikkat ettiğimiz takdirde okullarımız en temiz, güvenli yerler olduğunu biz geçmişte gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz" dedi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Zonguldak'ta bayrak töreni, minikler heyecanı balkonlarda yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bayrak töreni düzenlendi. İstiklal Marşı okundu. Minikler de okullarına yürüme mesafesindeki evlerinin balkonlarında bayrak sallayarak heyecana ortak oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde olduğu gibi Zonguldak'ta da bayrak töreni düzenlendi. TOKİ Yenimahalle İlkokulu'na gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı. Okul idaresi ve öğretmenlerin katıldığı programa, minikler de velileriyle balkonlardan bayrak sallayarak eşlik etti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, programa katılan velilerle görüştü. Tosun, "Gerçekten çok büyük bir gayret içerisinde bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Her birinizin yaptığı çalışmalar bizim için değerli. Velilerimizi yalnız bırakmıyorsunuz. Balkonlarda bu organizasyona destek olan bir çok öğrencimiz ve velimiz var. Bu da sizlerin başarısı, yönlendirmesi. Emeğiniz çok. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci döneme sizlerle ve öğrencilerimizle beraber başlamak için çok yoğun bir gayret var. Çalışma var. Sizlerden desteğinizi esirgememenizi talep ediyoruz" dedi.

- Van'da bayrak töreni

- İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu

VAN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Van'daki tüm okullarda saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katılırken, öğretmenler ise okullarında hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Van'da da tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı. Saat 10.00 itibarıyla Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulunda başlayan törene: yöneticiler, öğretmenler ve halihazırda görevli personel katıldı.

Bitlis'te bayrak töreni

- İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu

BİTLİS - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Bitlis'teki tüm okullarda saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Bitlis merkezde bulunan Mahir Ayabak Okulunda öğretmenlerin ve idarecilerin katılımıyla bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Yoldaş, en kısa zamanda bu törenleri öğrencilerle yapmak istediklerini ifade etti. Yoldaş, "Uzunca bir zamandır salgından dolayı öğrencilerimizle beraber hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyleyemiyorduk. Bayrak törenlerimizi gerçekleştiremiyorduk. Bugün itibari ile tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de eş zamanlı olarak mevcut okul yöneticilerimiz ve idarecilerimizle birlikte İstiklal Marşı törenini gerçekleştirdik. Bizler bu töreni icra ederken, balkonlarda velilerimizin ve öğrencilerimizin bu törene katılabileceğini bilerek onlara davetlerde bulunduk" dedi.

Kars'a tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

KARS - Yeni haftaya başlarken tüm Türkiye'de olduğunu gibi Kars'ta da okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve okul idarecileri ile öğretmenler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Bayrak göndere çekildi. Bayrak töreninin ardından açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, "Bakanımız Ziya Selçuk önderliğinde 81 ilde tek nefeste aynı anda eskiden olduğu gibi Pazartesi günü ilk ders öncesi ve Cuma günü son dersten sonrası İstiklal Marşımızı hep beraber okuma kararı alındı. Bizde bugün ilimizde Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarımız, şube müdürlerimiz kendi aramızda bir planlama yaptık. Her bir arkadaşımız bir okulda görevlendirildi. Hep beraber İstiklal Marşımızı tek nefeste okuduk" dedi.

Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kars'ta tüm okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni yapıldı.

Kırşehir'de, okullarda İstiklal Marşı heyecanı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı heyecanı merkez Yunus Emre Ortaokulu ve online sistemde yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in katılımıyla Yunus Emre Ortaokulunda bayrak töreni ve İstiklal Marşı heyecanı yaşandı.

İl genelinde ise öğretmenler okullarda ve evlerinde online ders verdikleri öğrencilerle birlikte İstiklal Marşını okudu.

Çocukları özlediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz açıklamasında; "İstiklal Marşı için okullara geldik. Özledik öğrencilerimizle bir arada olmayı, sürece genel bakıldığında ülkemiz uzaktan eğitimi dünya genelinde yapan ülkeler arasında en iyi yapan ülkeler halinde oldu. Çocuklarla bir arada olamamak bizleri hakikaten yoruyor."dedi.

Okula deneme sınavı kitapçığı almak için gelen ve İstiklal Marşında da okul bahçesinde katılan Kürşat Sarı adlı öğrenci ise okulu ve arkadaşlarını çok özlediğini İstiklal Marşı söylemek için geldiği okulda mutlu olduğunu belirtti.

İl genelinde öğretmen ve öğrenciler evlerinde online derslerde İstiklal Marşı heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde ve çevrede bulunan vatandaşlarda marş sesini duyunca saygı duruşunda bulundu.