İzmir'de tedavisi tamamlanan yaralı çakal, doğaya bırakıldı - Son Dakika

İzmir'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan çakal, iki haftalık tedavi sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki hafta önce Yamanlar Dağı'ndan indiği belirtilen 3 yaşındaki yaralı erkek çakalın, Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavisi tamamlandı.

Çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Doğal Yaşam Parkı ekiplerinin nezaretinde Yamanlar Dağı'nda doğaya bırakıldı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, 5 ay önce de yaralı buldukları engerek yılanını tedavisinin ardından doğaya saldıklarını bildirdi.

Doğadaki dengeye işaret eden Afşin, "Kurtların çoğalması demek, tarım alanlarına zarar veren türlerin dengede tutulması demek. Kurtlar, çakallar ve tilkiler öldürülmemeli. Doğanın kendi içerisinde bir dengesi var. O dengenin bir tarafına müdahale ettiğimiz zaman diğer taraf bozuluyor. Dengeyi bozmayalım." ifadelerini kullandı.