Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı

17.03.2022 14:10

Son dakika haberine göre İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı İzmir Ödemiş ve çevre ilçelerde, vatandaşlara senet imzalatıp yüksek faizle borç veren, borcunu ödeyemeyen vatandaşları da icra yoluyla mağdur eden çete çökertildi.

İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı

İZMİR - İzmir Ödemiş ve çevre ilçelerde, vatandaşlara senet imzalatıp yüksek faizle borç veren, borcunu ödeyemeyen vatandaşları da icra yoluyla mağdur eden çete çökertildi. Operasyonda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen K.A., C.A. ve M.A. adlı 3 şüpheli üzerinde çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin, ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları arayarak yardımcı olabileceklerini, karşılığında faizi ile borçlandırarak senet aldıkları, senetleri ödeyemeyenleri icra takibi yoluyla mal edimlerine şerh koydurduklarını tespit etti.

Kıskıvrak yakalandılar

Yürütülen çalışmaların ardından şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslerine, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 adet dolu senet, 1 boş senet, 3 adet çek ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı - Son Dakika
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