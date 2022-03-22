İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 4 gözaltı

22.03.2022 16:36
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 4 gözaltı

İzmir'de tefecilik yaparak, çok sayıda vatandaşı yüksek faizle borçlandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tefecilik yaparak, çok sayıda vatandaşı yüksek faizle borçlandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek, baskı yoluyla mağdur eden 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 22 Mart günü O.G., M.G.T., B.K. ve C.C. isimli 4 şüpheliye ait 5 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ajanda ve çok sayıda borçlu bilgisinin bulunduğu not kağıtları, farklı kişilere ait 2 adet noter satış belgesi, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile 1 pompalı tüfek, 4 tabanca mermisi ve 31 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Öte yandan operasyonla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 4 gözaltı

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Mali Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika


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