İzmir'de tefeci operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde, ekonomik sıkıntılar yaşayan 72 kişiye yüksek faizle para veren ve zorla senet imzalatıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çete çökertildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes'te 72 kişiyi yüksek faiz vererek tefecilik yapan ve zorla senet imzalatan çeteyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler A.K., M.K., Ç.A., B.U., S.T., M.Ç ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 101 senet, hesap takip defteri ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.K., Ç.A., B.U., S.T. ve E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç.'ye ise ev hapsi cezası verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve adresinde yapılan aramada bulunamayan şüpheli O.Y.'yi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.