İzmir'de tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

20.05.2022 22:49
İzmir'de tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire ilçesinde ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan, acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşlara, yüksek faizle borç vererek borçlandıran, tehdit ve darp ederek baskı yoluyla mağdur eden 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen 8 ev ve 6 işyerine, özel harekat destekli yapılan operasyonda A.D., Ü.D., S.D., Ç.D., M.D., S.D., İ.Ç., H.H.T. ve F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 52 senet, 2 ajanda, farklı kişilere ait 23 tapu, 2 ruhsatsız tüfek, 1 sallama pala, 4 ruhsatsız tabanca ve 17 bin 615 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve S.D. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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