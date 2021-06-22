İzmir'de tefecilikle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de tefecilik suçunu işlediklerine dair haklarında ihbar ve şikayet bulunan 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, suç oluşturan 30 farklı eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen 10 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefecilik suçunu işlediklerine dair haklarında ihbar ve şikayetler bulunan 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında; 10 şüphelinin suç oluşturan 30 farklı eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacı ile İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bugün şüphelilere ait mahallerde arama ve gözaltı talimatı verildi. İl merkezinde 4, Bergama ilçesinde 4, Aliağa ilçesinde 1 ve Torbalı ilçesinde 1 adreste yapılan aramalarda suç konusu olan 2 adet defter, 5 adet senet fotokopisi, 4 adet ajanda, 1 adet kaşe, 143 adet boş senede el konuldu. 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - İZMİR