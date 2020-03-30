İzmir'de tek-çift plaka uygulaması başladı - Son Dakika

İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında, taksilerin trafiğe çıkış kısıtlanması başladı. Önlem kapsamında, kentte gece yarısından itibaren son hanesi tek olan plakalı taksiler trafiğe çıktı.

İçişleri Bakanlığı, koranavirüs ile mücadele kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlama getirdi. Bakanlığın yayınladığı genelgenin ardından İzmir'de plakasının son hanesi tek olan ticari taksi sürücüleri trafiğe çıktı. Alınan karardan trafiğe çıktıktan kısa süre sonra solumlu dönüş aldığını ifade eden taksi şoförü Yılmaz Arslan, "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. Bir yandan iyi oldu. 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp ertesi gün saat 08.00 gibi kontak kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim, çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur biz de çok sevindik" diye konuştu.

'KİMSE DIŞARI ÇIKMIYOR'

Diğer yandan taksi şoförü Cafer Deniz ise uygulamanın yetersiz olduğunu kaydetti. Deniz, "Görüyorsunuz iş te yok yani, tekte çalışsak çiftte çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz. Zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor." dedi.