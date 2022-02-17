Üye Girişi
İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

17.02.2022 09:55
İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tek katlı binada çıkan ve büyüyen yangın paniğe sebep oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tek katlı binada çıkan ve büyüyen yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 04.50 sıralarında Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 203/1 sokaktaki ormanlık alanda bulunan tek katlı evde çıktı. İki kişinin kaldığı evde çıkan yangın biranda büyüdü. İhbar üzerine hemen bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı
İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı
İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı

YORUMLAR
500

Aliağa, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Üzerindeki bomba düzeneği sahte çıktı! Mezarlıkta intihara kalkışan genç kendisini ve jandarmayı vurdu
09:51 Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari doktorundan gelen mesajı ifşa etti
09:49 Herkes gol sandı! Hakan'ın şutu direkten döndü
09:47 Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının tepkisi izleyenleri güldürdü
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 10:01:34. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de tek katlı bina alev alev yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement