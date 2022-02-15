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İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı

15.02.2022 14:47
İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı

İzmir'de, tek tırnaklı hayvan kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı, kurtarılan 13 hayvan koruma altına alındı.

İzmir'de, tek tırnaklı hayvan kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı, kurtarılan 13 hayvan koruma altına alındı.

Konak ilçesindeki metruk binada katır ve eşek kesildiği ihbarı üzerine polis, zabıta ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kesim yapan 3 kişiyi yakaladı.

Tek tırnaklı hayvanların kesildiği tespit edilen baskında, bağlı halde bulunan 10 katır ve 3 eşek koruma altına alındı. Hayvanlar, Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

6 hayvana ait deri ve uzuv parçaları belediye ekiplerince imha edildi.

Yakalanan kişiler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yasal işlem başlatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Hisarcık, Polis, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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