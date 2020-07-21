İzmir'de tekel bayisinde "veresiye" kavgası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eyüp Kulaç ve Ali Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Yücel Avcı, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

O.D, eski borçlarını ödemediklerini belirterek Kulaç, Önder ve Avcı'ya içki vermedi. Çıkan kavgada O.D, tüfekle ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Emirli Mahallesi'ndeki tekel bayine gelen Eyüp Kulaç (33), Ali Önder (32) ve Yücel Avcı (29), iş yeri sahibi O.D'den veresiye içki istedi.

İzmir 'in Ödemiş ilçesindeki bir tekel bayi işletmecisi ile veresiye içki isteyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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