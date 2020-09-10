Tekne motoru çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, tekno motoru çaldığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde tekne motoru çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eldeki deliller ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayda kullanılan otomobili belirledi.

Aracın Gaziemir ilçesindeki oto kiralama firmasından T.C.İ. ve A.B. tarafından kiralandığının tespit edilmesi üzerine T.C.İ. Seferihisar'ın Mersinalanı Mahallesinde konakladığı apartta yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. A.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan hırsızlık anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir şüphelinin tekne motorunu tekneden sökerek otomobile yüklemesi yer alıyor.