İzmir'de tekne motoru çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de tekne motoru çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

06.04.2022 09:57
İzmir'de tekne motoru çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ve Urla ilçelerinin sahil kesimlerinde meydana gelen tekne motoru hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından İzmir ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, A.K. ve M.K. tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de tekne motoru çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tekne motoru çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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