İzmir'de tekne motoru çaldıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Foça ve Urla ilçelerinde tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Foça ve Urla ilçelerinin sahil kesimlerinde meydana gelen tekne motoru hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından İzmir ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, A.K. ve M.K. tutuklandı.