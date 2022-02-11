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İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı - Son Dakika

İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı

11.02.2022 12:48
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarındaki tekneye insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarındaki tekneye insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatör de İHA ile takip sonucu gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesindeki koydan çok sayıda kaçak göçmenin İtalya'ya kaçırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu 'Ater Ego' isimli tekne, insansız hava aracıyla tespit edildi. Foça Fransız Tatil Köyü'nün bulunduğu koydan saat 03.00 sıralarında denize açıldığı belirlenen teknenin bulunduğu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki aramada 31'i kadın ve çocuk toplam 197 kaçak göçmen ile onları İtalya'ya götürmeyi planlayan 4 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler ile 4 organizatör, sabah saatlerinde, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Jandarma, organizatörlerden 6'sının da karada olduğunu ve teknenin hareketini karadan takip ettiklerini tespit etti. Burada da İHA'lı takip yapıldı. Kaçmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtilirken, 10 Türk organizatör şüphelisinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı
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İhlas Haber Ajansı, Jandarma, İtalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tekneye İHA'lı operasyon; 197 göçmen, 10 organizatör yakalandı - Son Dakika
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