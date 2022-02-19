Üye Girişi
Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı - Son Dakika

Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı

19.02.2022 14:25

İzmir'de önceki gün tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalananlardan 2'si daha, haklarında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik dava ya da soruşturma bulunması nedeniyle cezaevine gönderildi.

İzmir'de önceki gün tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalananlardan 2'si daha, haklarında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik dava ya da soruşturma bulunması nedeniyle cezaevine gönderildi.

Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan teknedeki 2 kişi hakkında daha FETÖ'den soruşturma ya da dava bulunduğu tespit edildi.

Böylece 30 kişilik grupta, cezaevine gönderilenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Diğer yandan aynı operasyon kapsamında göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si de tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu bilgisi üzerine Dalyan bölgesine operasyon düzenlemişti. Burada, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Bir grubun, kısa süre önce aynı yerden sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edilmiş, bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknedeki biri Suriye uyruklu 30 kişi yakalanmıştı.

Haklarında FETÖ'den soruşturma ya da dava bulunduğu tespit edilenlerden 10'u dün tutuklanmıştı.

Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı
Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı
Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı

YORUMLAR
500
Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı Çeşme'den yurt dışına kaçmaya çalışan 12 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı Çeşme'den yurt dışına kaçmaya çalışan 12 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Hisarcık, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement