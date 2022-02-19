Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de önceki gün tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalananlardan 2'si daha, haklarında Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik dava ya da soruşturma bulunması nedeniyle cezaevine gönderildi.

Çeşme ilçesi açıklarında durdurulan teknedeki 2 kişi hakkında daha FETÖ'den soruşturma ya da dava bulunduğu tespit edildi.

Böylece 30 kişilik grupta, cezaevine gönderilenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Diğer yandan aynı operasyon kapsamında göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si de tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'ta deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu bilgisi üzerine Dalyan bölgesine operasyon düzenlemişti. Burada, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Bir grubun, kısa süre önce aynı yerden sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edilmiş, bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknedeki biri Suriye uyruklu 30 kişi yakalanmıştı.

Haklarında FETÖ'den soruşturma ya da dava bulunduğu tespit edilenlerden 10'u dün tutuklanmıştı.