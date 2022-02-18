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İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı

18.02.2022 14:26
İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı

İzmir'de dün tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 30 kişiden haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava ya da soruşturma bulunan 10'u, cezaevine gönderildi.

İzmir'de dün tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 30 kişiden haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava ya da soruşturma bulunan 10'u, cezaevine gönderildi.

Çeşme ilçesi açıklarında dün yakalananlardan ikisinin daha, FETÖ'ye yönelik soruşturma ya da davalarda sanık ya da şüpheli konumunda bulunduğu tespit edildi. Böylece yakalanan grupta, FETÖ'den haklarında soruşturma ya da dava bulunan kişi sayısı, 10'a yükseldi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuklandı.

Teknede yakalanan 11'i çocuk, biri Suriye uyruklu 20 kişi ile Dalyan'da göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işleminin devam ettiği öğrenildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu bilgisi üzerine Dalyan bölgesine operasyon düzenlemişti. Burada, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Bir grubun, kısa süre önce buradan sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edilmişti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknedeki biri Suriye uyruklu 30 kişi yakalanmıştı.

Türk vatandaşlarından 8'i hakkında, FETÖ'den soruşturma ya da davanın sürdüğü tespit edilmişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Hisarcık, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışanlardan 10'u tutuklandı - Son Dakika
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