Jandarmadaki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen eski öğretim üyesi Ş.A ile yasa dışı geçişi organize etmekle suçlanan H.K. ve B.K, tutuklandı, eski öğretmen M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 'in Menderes ilçesi açıklarındaki bir tekneye düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden yargılanan eski öğretim üyesi ve eski öğretmen yakalandı, yasa dışı geçişlerine yardım ettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan iki FETÖ sanığı yakalandı - Son Dakika

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